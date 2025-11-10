Макс Ферстаппен рассказал, как ощущался прорыв с 19-го места на подиум на ГП Бразилии Ф-1

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») рассказал об ощущениях о прорыве с 19-го на третье место на Гран-при Бразилии.

«Когда я сел за руль, то просто надеялся, что машина будет более конкурентоспособной. Но я бы сказал, что уже на начальном пути до стартовой решётки болид чувствовался лучше, чем весь уикенд до этого. После старта, когда я получил этот прокол, а затем снова оказался последним, я подумал: «Боже мой, этот уикенд явно не мой». Но потом ты просто привыкаешь. Стараешься сделать всё, что в твоих силах: обогнать машины перед собой, придерживаться оптимальной стратегии. И всё это сработало.

Все наши решения с командой оказались правильными. И вот в какой-то момент ты начинаешь бороться за подиум — ты осознаёшь это за 10-12 кругов до финиша. Это приятно. Но при этом во время гонки я не строю никаких прогнозов. Я просто сосредоточен на моменте, стараюсь проходить каждый круг как можно стабильнее. Так что, да, помимо этого, главное, что мы снова нашли гораздо лучшее ощущение от машины, изменив несколько деталей. Но в то же время на трассе было заметно холоднее, и это тоже могло сыграть свою роль», — приводит слов Ферстаппена издание Racingnews365.