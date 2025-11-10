Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен рассказал, как ощущался прорыв с 19-го места на подиум на ГП Бразилии Ф-1

Макс Ферстаппен рассказал, как ощущался прорыв с 19-го места на подиум на ГП Бразилии Ф-1
Аудио-версия:
Комментарии

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») рассказал об ощущениях о прорыве с 19-го на третье место на Гран-при Бразилии.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32:01.596
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+10.388
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+10.750

«Когда я сел за руль, то просто надеялся, что машина будет более конкурентоспособной. Но я бы сказал, что уже на начальном пути до стартовой решётки болид чувствовался лучше, чем весь уикенд до этого. После старта, когда я получил этот прокол, а затем снова оказался последним, я подумал: «Боже мой, этот уикенд явно не мой». Но потом ты просто привыкаешь. Стараешься сделать всё, что в твоих силах: обогнать машины перед собой, придерживаться оптимальной стратегии. И всё это сработало.

Все наши решения с командой оказались правильными. И вот в какой-то момент ты начинаешь бороться за подиум — ты осознаёшь это за 10-12 кругов до финиша. Это приятно. Но при этом во время гонки я не строю никаких прогнозов. Я просто сосредоточен на моменте, стараюсь проходить каждый круг как можно стабильнее. Так что, да, помимо этого, главное, что мы снова нашли гораздо лучшее ощущение от машины, изменив несколько деталей. Но в то же время на трассе было заметно холоднее, и это тоже могло сыграть свою роль», — приводит слов Ферстаппена издание Racingnews365.

Материалы по теме
Лео Туррини: Макс Ферстаппен значит для Формулы-1 столько же, сколько Пеле — для футбола
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android