Алекс Албон впервые за семь сезонов в Формуле-1 показал быстрейший круг в гонке

29-летний тайский и британский гонщик Формулы-1 Алекс Албон, выступающий за команду «Уильямс», впервые в своей карьере в «Королевских гонках» установил быстрейший круг в гонке.

Это достижение покорилось Албону по итогам Гран-при Бразилии, в котором он занял 11-е место. Быстрейший круг Алекса составил 1:12.400. Ближайший к нему — четырёхкратный чемпион серии и его бывший напарник по «Ред Булл» Макс Ферстаппен — 1:12.447.

Албон присоединился к таким гонщикам Формулы-1 с единственным быстрейшим кругом, как Даниил Квят, Юки Цунода, Эстебан Окон, Эстебан Гутьеррес, Ромен Грожан, Бруно Сенна, Тимо Глок, Эдди Ирвайн и к ещё 42 пилотам.