Алекс Албон впервые за семь сезонов в Формуле-1 показал быстрейший круг в гонке

29-летний тайский и британский гонщик Формулы-1 Алекс Албон, выступающий за команду «Уильямс», впервые в своей карьере в «Королевских гонках» установил быстрейший круг в гонке.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32:01.596
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+10.388
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+10.750

Это достижение покорилось Албону по итогам Гран-при Бразилии, в котором он занял 11-е место. Быстрейший круг Алекса составил 1:12.400. Ближайший к нему — четырёхкратный чемпион серии и его бывший напарник по «Ред Булл» Макс Ферстаппен — 1:12.447.

Албон присоединился к таким гонщикам Формулы-1 с единственным быстрейшим кругом, как Даниил Квят, Юки Цунода, Эстебан Окон, Эстебан Гутьеррес, Ромен Грожан, Бруно Сенна, Тимо Глок, Эдди Ирвайн и к ещё 42 пилотам.

