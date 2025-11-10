В «Порше» назвали худший момент за три сезона в WEC

Экипажи гиперкаров «Порше 963» на последнем для себя этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) в Бахрейне проиграли лидеру больше круга. Впервые с 2023 года, когда немцы совершили дебют в WEC, они не набрали и одного очка в гонке.

Экипаж «Порше» №6, претендовавший на титул и состоявший из Кевина Эстра, Лоренса Вантора и Мэтта Кэмпбелла, квалифицировался лишь 18-м после блокировки колёс Эстра, однако к концу третьего часа гонки смог прорваться в топ-10. «Порше», как и почти все остальные команды, воспользовалась возможностью провести пит-стоп во время машины безопасности, выехавшей после столкновения между «Кадиллаком» №38 Дженсона Баттона и «Феррари» 296 GT3 №54 Томаса Флора. Но уже к концу четвёртого часа заводские экипажи вновь заехали на питлейн, фактически возвращаясь к своей исходной стратегии.

«Самое большое разочарование за три сезона? Субботняя гонка. Не потому, что это был последний для нас этап, а из-за результата. Мы были плохи в Ле-Мане-2023, но он не был ужасен, так как мы всё испортили. Когда ошибаешься сам — это плохо, но хотя бы понятно, над чем работать, что улучшать. «Ле-Ман» в 2024-м — не ужасен, как и в 2025-м. В субботу мы приехали сюда, и у нас был шанс выиграть чемпионат. Нам бы этого хотелось.

Минимальной целью было бы второе место в мировом первенстве. Но мы потеряли чемпионат, не совершив ни одной ошибки. Вот в этом и была проблема. Решения по ходу гонки? Это было всё принято после напряжённого обсуждения и анализа за кулисами. Вы начинаете гонку, видите, где находитесь, оцениваете ситуацию по ходу дистанции, а потом возвращаетесь к расчётам, как может развиваться гонка. Вот в этом и была причина. Что пошло не так? То, что гонка просто не сложилась под нас. Вот что пошло не так.

Думаю, результат был ожидаем. То, что мы видели в гонке, в целом соответствовало тому, что показывали наши результаты на тренировках. Однако если смотреть на цифры — ничего неожиданного. Команда, безусловно, не допустила ошибок, детальный анализ ещё впереди, но явных провалов не было. В конце концов, думаю, всё свелось к разговору не о шинах, а о килограммах и киловаттах. Такое бывает — это гонки, как говорится. Конечно, это обидно, когда теряешь всё за три четверти часа до конца сезона», — приводит слова директора отдела «Порше» по гиперкарам Урса Куратле издание Motorsport.