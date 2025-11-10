Скидки
«Уильямс» впервые с Гран-при России — 2014 показал лучший круг в гонке Формулы-1

«Уильямс» впервые с Гран-при России — 2014 показал лучший круг в гонке Формулы-1
Комментарии

Британская команда Формулы-1 «Уильямс» по итогам 21-го этапа сезона-2025 Гран-при Бразилии смогла продемонстрировать лучший круг в гонке, что не удавалось коллективу сделать с 2014 года.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32:01.596
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+10.388
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+10.750

Тайско-британский гонщик «Уильяса» Алекс Албон на трассе «Интерлагос» в Сан-Паулу во время основной гонки показал время 1:12.400, впервые за семь своих сезонов продемонстрировав быстрейший круг в «Королевских гонках».

До этапа в Бразилии в 2025-м гонщикам британского коллектива удавалось показать быстрейший круг в гонке в 2014 году на Гран-при России. Тогда финский гонщик Валттери Боттас, который занял третье место, продемонстрировал лучший круг на трассе в Сочи.

