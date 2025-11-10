«Уильямс» впервые с Гран-при России — 2014 показал лучший круг в гонке Формулы-1
Поделиться
Британская команда Формулы-1 «Уильямс» по итогам 21-го этапа сезона-2025 Гран-при Бразилии смогла продемонстрировать лучший круг в гонке, что не удавалось коллективу сделать с 2014 года.
Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32:01.596
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+10.388
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+10.750
Тайско-британский гонщик «Уильяса» Алекс Албон на трассе «Интерлагос» в Сан-Паулу во время основной гонки показал время 1:12.400, впервые за семь своих сезонов продемонстрировав быстрейший круг в «Королевских гонках».
До этапа в Бразилии в 2025-м гонщикам британского коллектива удавалось показать быстрейший круг в гонке в 2014 году на Гран-при России. Тогда финский гонщик Валттери Боттас, который занял третье место, продемонстрировал лучший круг на трассе в Сочи.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 ноября 2025
-
22:09
-
21:55
-
21:03
-
20:53
-
20:11
-
19:50
-
19:36
-
18:52
-
18:32
-
17:59
-
17:14
-
16:55
-
16:45
-
16:34
-
16:06
-
15:53
-
15:45
-
15:30
-
15:14
-
14:41
-
14:41
-
14:34
-
14:12
-
13:12
-
13:03
-
12:34
-
12:01
-
11:45
-
11:24
-
11:14
-
10:59
-
10:22
-
09:48
-
09:32
-
01:00