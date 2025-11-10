«Уильямс» впервые с Гран-при России — 2014 показал лучший круг в гонке Формулы-1

Британская команда Формулы-1 «Уильямс» по итогам 21-го этапа сезона-2025 Гран-при Бразилии смогла продемонстрировать лучший круг в гонке, что не удавалось коллективу сделать с 2014 года.

Тайско-британский гонщик «Уильяса» Алекс Албон на трассе «Интерлагос» в Сан-Паулу во время основной гонки показал время 1:12.400, впервые за семь своих сезонов продемонстрировав быстрейший круг в «Королевских гонках».

До этапа в Бразилии в 2025-м гонщикам британского коллектива удавалось показать быстрейший круг в гонке в 2014 году на Гран-при России. Тогда финский гонщик Валттери Боттас, который занял третье место, продемонстрировал лучший круг на трассе в Сочи.