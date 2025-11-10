Хаджар объяснил, почему считает неудачной стратегию «Рейсинг Буллз» на ГП Бразилии Ф-1
21-летний франко-алжирский автогонщик Формулы-1 Исак Хаджар остался недоволен стратегией «Рейсинг Буллз» на Гран-при Бразилии.
Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32:01.596
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+10.388
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+10.750
«Гонка выдалась не очень хорошей. Старт на использованном софте? Стратегия на первом отрезке была неудачной, и мы потеряли время. Потом пытались отыграться, но темпа для этого не хватало. Так что ничего хорошего. Набранные очки? Мы провели отличный воскресный день с точки зрения очков. Это помогает нам в борьбе за шестое место [в Кубке конструкторов]. Отличная трасса. Мне действительно было очень весело в гонке. Если уж на то пошло, я получил массу опыта: много обгонов, много обороны. Как я уже говорил, весело — однако очков за приложенные усилия всё же маловато», — приводит слова Хаджара Sky Sports.
