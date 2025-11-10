Хаджар объяснил, почему считает неудачной стратегию «Рейсинг Буллз» на ГП Бразилии Ф-1

21-летний франко-алжирский автогонщик Формулы-1 Исак Хаджар остался недоволен стратегией «Рейсинг Буллз» на Гран-при Бразилии.

«Гонка выдалась не очень хорошей. Старт на использованном софте? Стратегия на первом отрезке была неудачной, и мы потеряли время. Потом пытались отыграться, но темпа для этого не хватало. Так что ничего хорошего. Набранные очки? Мы провели отличный воскресный день с точки зрения очков. Это помогает нам в борьбе за шестое место [в Кубке конструкторов]. Отличная трасса. Мне действительно было очень весело в гонке. Если уж на то пошло, я получил массу опыта: много обгонов, много обороны. Как я уже говорил, весело — однако очков за приложенные усилия всё же маловато», — приводит слова Хаджара Sky Sports.