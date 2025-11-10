Чандхок оценил шансы Норриса на титул в Ф-1 после двух побед кряду
Бывший гонщик Формулы-1, а ныне аналитик Sky Sports Карун Чандхок оценил шансы британского гонщика Ландо Норриса, представляющего команду «Макларен», на титул после двух побед кряду — на Гран-при Мексики и Бразилии.
Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32:01.596
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+10.388
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+10.750
«Я думаю, шансы хорошие, просто из-за формы, которую он демонстрирует. Разница в очках — это одно, но форма, которую он демонстрирует, то, как он работает со своей командой, всё это выглядит очень сильно, особенно в последние четыре гоночные уикенда», — сказал Чандхок в эфире Sky Sports.
После 21 этапа в сезоне-2025 у Норриса 390 очков и первое место в личном зачёте. У его напарника Оскара Пиастри, идущего вторым, — 366. Макс Ферстаппен («Ред Булл») на третьей строчке — 341 очко.
