«Слишком строг к себе». Чедвик — о шансах Норриса на чемпионство в сезоне-2025 Ф-1

«Слишком строг к себе». Чедвик — о шансах Норриса на чемпионство в сезоне-2025 Ф-1
Трёхкратная чемпионка W Series британка Джейми Чедвик оценила форму британского гонщика Формулы-1 Ландо Норриса, выступающего за «Макларен», после его победы на Гран-при Бразилии.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32:01.596
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+10.388
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+10.750

«Он всегда слишком строг к себе и никогда не позволяет себе слишком радоваться. Если он сохранит такую форму, то добьётся своего. Сейчас у него холодная голова, и это важно — он показывает отличные результаты. Он извлекает из машины максимум, знает, как это делать, и у него это получается естественно и легко», — сказала Чедвик в эфире Sky Sports.

После 21 этапа в сезоне-2025 у Норриса 390 очков и первое место в личном зачёте.

