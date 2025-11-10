«Слишком строг к себе». Чедвик — о шансах Норриса на чемпионство в сезоне-2025 Ф-1

Трёхкратная чемпионка W Series британка Джейми Чедвик оценила форму британского гонщика Формулы-1 Ландо Норриса, выступающего за «Макларен», после его победы на Гран-при Бразилии.

«Он всегда слишком строг к себе и никогда не позволяет себе слишком радоваться. Если он сохранит такую форму, то добьётся своего. Сейчас у него холодная голова, и это важно — он показывает отличные результаты. Он извлекает из машины максимум, знает, как это делать, и у него это получается естественно и легко», — сказала Чедвик в эфире Sky Sports.

После 21 этапа в сезоне-2025 у Норриса 390 очков и первое место в личном зачёте.