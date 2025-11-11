«Только единство». Леклер выложил пост в соцсетях после критики от президента «Феррари»

28-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, выступающий за команду Формулы-1 «Феррари», выложил в социальных сетях пост после двойного схода на Гран-при Бразилии.

Примечательно, что Шарль обратился к поклонникам после критики со стороны президента автокомпании Джона Элканна в адрес гонщиков.