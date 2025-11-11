«Только единство». Леклер выложил пост в соцсетях после критики от президента «Феррари»
Поделиться
28-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, выступающий за команду Формулы-1 «Феррари», выложил в социальных сетях пост после двойного схода на Гран-при Бразилии.
Примечательно, что Шарль обратился к поклонникам после критики со стороны президента автокомпании Джона Элканна в адрес гонщиков.
Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32:01.596
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+10.388
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+10.750
«Очень сложный уикенд в Сан-Паулу. Разочаровывающе возвращаться домой практически без очков для команды в такой критический момент сезона, когда мы боремся за второе место в Кубке конструкторов. Теперь путь только вверх, и очевидно, что лишь единство поможет нам переломить эту ситуацию в последних трёх гонках.
Мы выложимся на полную, как всегда», — написал Леклер в социальной сети Х.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 ноября 2025
-
00:50
-
00:32
-
00:12
- 10 ноября 2025
-
23:57
-
23:10
-
22:52
-
22:09
-
21:55
-
21:03
-
20:53
-
20:11
-
19:50
-
19:36
-
18:52
-
18:32
-
17:59
-
17:14
-
16:55
-
16:45
-
16:34
-
16:06
-
15:53
-
15:45
-
15:30
-
15:14
-
14:41
-
14:41
-
14:34
-
14:12
-
13:12
-
13:03
-
12:34
-
12:01
-
11:45
-
11:24