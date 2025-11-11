«Легко было бы обосновать пять секунд». Брандл — о штрафе Пиастри на ГП Бразилии Ф-1

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне комментатор Мартин Брандл высказался о форме Оскара Пиастри после Гран-при Бразилии.

«Пиастри снова не повезло — кости просто не падают в его пользу. В последний раз он поднимался на подиум ещё в сентябре, в Монце. До этого он финишировал в топ-3 в 13 из 15 гонок, и в этом числе семь побед. В Монце Норрис был быстрее, затем последовали двойная авария и штраф за фальстарт в Азербайджане, стычка с Норрисом на первом круге в Сингапуре, спринт в Остине, где оба потеряли кучу очков — и с тех пор темп Оскара просто немного ушёл. Это психология? Просто череда неудач? Проблемы с настройками машины? Или, возможно, просто серия трасс, которые ему не подходят? Скорее всего, немного всего сразу — как раз в тот момент, когда Норрис нашёл дополнительную уверенность и включил «овердрайв». Не добираясь до первых рядов стартовой решётки, Оскар чаще оказывался в опасной зоне — и это дорого ему обошлось.

Промах на мокром поребрике в третьем повороте в бразильском спринте был неудачным — ещё два пилота вылетели там же из-за воды, застрявшей между зубцами бордюров, — но остальным удалось пройти этот участок. В основной гонке при рестарте после машины безопасности у него был отличный шанс атаковать — он шёл с хорошим темпом к первому повороту, с возможностью пройти Антонелли и Леклера по внутреннему радиусу и выйти на второе место. Он просто обязан был попробовать — и уверен, что, будь у него такой шанс ещё 20 раз, он поступил бы точно так же.

Проблема в том, что визуально всё выглядело плохо: заблокированные колёса, удар в заднюю ось Антонелли, два повреждённых болида — один сошёл сразу — и при этом Оскар сам выиграл две позиции. Стюарды сочли, что вина целиком лежит на нём, выписали 10 секунд штрафа и два штрафных очка — теперь у него шесть из допустимых 12 до дисквалификации. Это решение можно назвать суровым. Были очевидные смягчающие обстоятельства: Антонелли не оставил ему места, что и привело к блокировке и контакту. Легко было бы обосновать более мягкое наказание — пять секунд как минимум. Как сказал сам Оскар: «Я ведь не могу просто исчезнуть», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.