«Одна из величайших гонок». Мартин Брандл — о прорыве Макса Ферстаппена на ГП Бразилии Ф-1

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне комментатор Мартин Брандл отреагировал на прорыв четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена («Ред Булл») с 19-го места при старте с пит-лейна на подиум на Гран-при Бразилии.

«Ферстаппен стартовал с пит-лейна, потому что его машина выглядела настолько плохо в квалификации, что было логичнее попробовать совершенно другое направление в настройках и установить новый двигатель, чем застревать на 16-м месте на стартовой решётке с пакетом настроек, заведомо неспособным обрести хорошую скорость. Так началась одна из величайших гонок в истории — прорыв через плотнейший пелотон в полностью сухих условиях.

Когда Макс догнал основную группу, он сумел избежать хаоса и контактов между Сайнсом, Хэмилтоном, Строллом и Бортолето, а машина безопасности позволила ему сблизиться с лидерами — фактически он уже к тому моменту был в середине пелотона. Однако затем, словно в игре, случился медленный прокол, и ему пришлось снова заезжать в боксы. Минус был очевиден — он вновь оказался в хвосте гонки. Но зато он избавился от непопулярных жёстких шин и уже на седьмом круге выполнил требование регламента, использовав два разных типа сухой резины. После этого Ферстаппен начал стремительное восхождение вверх — его машина и двигатель наконец работали так, как нужно. Он действовал безупречно, обгонял чисто и уверенно, и вскоре стало ясно, что подиум ему обеспечен, а ещё через несколько кругов — что он почти неизбежен.

Это было выступление на века — не из-за дождя, не из-за блестящей смены шин под красным флагом, как в прошлогодней гонке на этой же трассе, а благодаря чистому темпу в, пожалуй, самом конкурентном пелотоне в истории Формулы-1. «Ред Булл» тоже сыграл грамотно: Макс использовал в общей сложности четыре разных комплекта шин, завершив гонку на совершенно новых «софтах» — их он сохранил благодаря вылету в первом сегменте квалификации днём ранее. И они должны были выжить в 17 кругах. После выезда с пит-стопа Ферстаппен атаковал на пределе. У него было достаточно сцепления, чтобы обойти «Мерседес» Джорджа Расселла, который весь уикенд испытывал проблемы со скоростью, и вскоре Макс догнал Антонелли, однако пробиться вперёд через юного итальянца не смог.

Если бы Макс стартовал с первых рядов на правильно настроенной машине, можно было бы с уверенностью сказать: он бы эту гонку выиграл. Как бы то ни было, на финише он уступил лидеру лишь 10,7 секунды», — написал Брандл в колонке на Sky Sports.