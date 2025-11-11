Скидки
«Ни сейчас, ни потом, никогда». Льюис Хэмилтон высказался после Гран-при Бразилии

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где подчеркнул, что не намерен сдаваться, несмотря на трудности.

«Я поддерживаю свою команду. Я поддерживаю себя. Я не сдамся. Ни сейчас, ни потом, никогда. Спасибо тебе, Бразилия, всегда», – написал Хэмилтон.

Напомним, на недавнем Гран-при Бразилии Хэмилтон столкнулся с испанским пилотом «Уильямса» Карлосом Сайнсом на старте, в результате чего днище на болиде британца было сильно повреждено. Из-за этого Льюис был вынужден сойти.

Победителем Гран-при Бразилии стал Ландо Норрис из «Макларена».

