«Корабль уплыл». Тото Вольф высказался о шансах Ферстаппена на титул

Глава «Мерседеса» Тото Вольф считает, что четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен больше не является претендентом на титул в нынешнем сезоне.

«На сколько очков отстаёт Макс? 49? Корабль уже уплыл», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 390 очков.

2. Оскар Пиастри («Макларен») — 366.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 341.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 276.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 214.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 148.

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 122.

8. Алекс Албон («Уильямс») — 73.

9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 43.

10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 43.