Фредерик Вассёр объяснил сход Льюиса Хэмилтона на Гран-при Бразилии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал о серьёзных повреждениях машины Льюиса Хэмилтона, из-за которых британец был вынужден сойти с Гран-при Бразилии. Уже на старте гонки пилот «Феррари» столкнулся с Карлосом Сайнсом из «Уильямса», а затем — с Франко Колапинто из «Альпин». После этого Хэмилтон потерял переднее антикрыло и повредил днище болида, что в итоге привело к сходу.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32:01.596
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+10.388
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+10.750

«Мы потеряли огромное количество прижимной силы. До конца не ясно, произошло ли это после столкновения с Сайнсом или когда переднее антикрыло оказалось под днищем — возможно, и то и другое. Если посмотреть на Макса [Ферстаппена], который, имея нормальный темп, сумел финишировать третьим после старта с пит-лейна, можно было бы вернуть позиции и набрать очки. Но две аварии — это слишком. Когда идёшь последним и у тебя минус 35–40 пунктов прижимной силы, нет смысла рисковать двигателем, поэтому мы отбыли штраф и сняли машину с гонки», — приводит слова Вассёра Racingnews365.

Напомним, другой пилот «Феррари» Шарль Леклер также сошёл с гонки.

Главные новости дня:

