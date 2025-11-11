Марк Уэббер объяснил успехи Норриса на фоне сложностей Пиастри

Бывший пилот Формулы-1 и менеджер Оскара Пиастри («Макларен») Марк Уэббер поделился мнением о причинах успешного выступления другого гонщика британской команды Ландо Норриса на фоне снижения результатов его подопечного. По словам Уэббера, ключевую роль сыграли стабильность и умение справляться с давлением.

«Ну, как и в любом виде спорта, нужно постараться правильно выстроить фундамент — работать над квалификацией, над стабильностью, особенно в ключевых гонках. В конце концов, табло никогда не лжёт. Он всё это делает — подтверждает разговоры хорошими результатами. И, конечно, это влияет на остальных — будь то Макс, у которого были проблемы со стабильностью, или Оскар. Всё постоянно меняется, правда? Есть отличная фраза: в этом виде спорта ты либо оказываешь давление, либо испытываешь его. Так всё и устроено», – приводит слова Уэббера F1oversteer со ссылкой на Channel 4.

