Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марк Уэббер объяснил успехи Норриса на фоне сложностей Пиастри

Марк Уэббер объяснил успехи Норриса на фоне сложностей Пиастри
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 и менеджер Оскара Пиастри («Макларен») Марк Уэббер поделился мнением о причинах успешного выступления другого гонщика британской команды Ландо Норриса на фоне снижения результатов его подопечного. По словам Уэббера, ключевую роль сыграли стабильность и умение справляться с давлением.

«Ну, как и в любом виде спорта, нужно постараться правильно выстроить фундамент — работать над квалификацией, над стабильностью, особенно в ключевых гонках. В конце концов, табло никогда не лжёт. Он всё это делает — подтверждает разговоры хорошими результатами. И, конечно, это влияет на остальных — будь то Макс, у которого были проблемы со стабильностью, или Оскар. Всё постоянно меняется, правда? Есть отличная фраза: в этом виде спорта ты либо оказываешь давление, либо испытываешь его. Так всё и устроено», – приводит слова Уэббера F1oversteer со ссылкой на Channel 4.

Материалы по теме
Кто худший гонщик Гран-при Бразилии Формулы-1?
Рейтинг
Кто худший гонщик Гран-при Бразилии Формулы-1?

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android