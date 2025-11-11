Тото Вольф оценил выступление Норриса в заключительной части сезона

Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о лидерстве гонщика «Макларена» британца Ландо Норриса в личном зачёте за три этапа до конца сезона.
«Просто дайте «Макларенам» гоняться, но не допускайте столкновений. У Ландо сейчас очень, очень солидный отрыв, но он не может позволить себе сход, потому что тогда всё качнётся в другую сторону. Хотя, если говорить о зрителе, хотелось бы, чтобы перед последней гонкой очки были одинаковые. Норрис впечатляет в последних гонках, учитывая напряжение», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.
