Даннер высказался о слабых местах Пиастри после Гран-при Бразилии

Бывший пилот Формулы-1 Кристиан Даннер поддержал гонщика «Макларена» Оскара Пиастри после Гран-при Бразилии, отметив, что австралиец сохраняет уверенность и боевой настрой. По словам Даннера, последние результаты Оскара не связаны с нервозностью.
«Он ещё далеко не сдался. Впереди три гонки и спринт — ещё многое можно изменить.В Бразилии у него просто не было той же скорости в квалификации, что у Норриса. Если стартуешь с пятого или четвёртого места, условия совсем другие. Проблема Пиастри не в нервах — любой гонщик сделал бы тот же манёвр в первом повороте, независимо от позиции. Ему нужно исправить свои слабые места в квалификации. Справится ли он с этим — увидим в Лас-Вегасе», – приводит слова Даннера Sport.de.
В Бразилии Пиастри показал пятый результат.
Пиастри проехал по базе «Макларена» на чемпионском болиде Сенны:
