Даннер высказался о слабых местах Пиастри после Гран-при Бразилии

Бывший пилот Формулы-1 Кристиан Даннер поддержал гонщика «Макларена» Оскара Пиастри после Гран-при Бразилии, отметив, что австралиец сохраняет уверенность и боевой настрой. По словам Даннера, последние результаты Оскара не связаны с нервозностью.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32:01.596
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+10.388
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+10.750

«Он ещё далеко не сдался. Впереди три гонки и спринт — ещё многое можно изменить.В Бразилии у него просто не было той же скорости в квалификации, что у Норриса. Если стартуешь с пятого или четвёртого места, условия совсем другие. Проблема Пиастри не в нервах — любой гонщик сделал бы тот же манёвр в первом повороте, независимо от позиции. Ему нужно исправить свои слабые места в квалификации. Справится ли он с этим — увидим в Лас-Вегасе», – приводит слова Даннера Sport.de.

В Бразилии Пиастри показал пятый результат.

