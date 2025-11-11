Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«На ум приходит разве что Хэмилтон». Уэббер высказался о пути Пиастри в Ф-1

«На ум приходит разве что Хэмилтон». Уэббер высказался о пути Пиастри в Ф-1
Аудио-версия:
Комментарии

Менеджер гонщика «Макларена» Оскара Пиастри Марк Уэббер рассказал, как планирует помочь своему подопечному вернуть форму после непростого Гран-при Бразилии. В настоящий момент Пиастри уступает своему напарнику Ландо Норрису 24 очка в общем зачёте пилотов.

«Мы поможем ему прийти в форму. Не думаю, что у него проблемы с мотивацией. Последние гонки были тяжёлыми, но главное сейчас — проявить характер и найти мотивацию для возвращения. Это его третий сезон в Формуле-1, и ему нужно найти в себе силы, чтобы сражаться дальше.

Безусловно, для него это важное путешествие. Поразительно, что так рано в карьере он сражается за титул. Оказаться в этой ситуации в своём третьем сезоне в Формуле почти не имеет прецедентов — на ум приходит разве что Льюис. Поэтому важно понимать рамки того, как это может выглядеть, не создавая слишком большого давления. Когда я боролся за чемпионство, я уже был старым псом. Он же только начинает. Тут много нюансов. Но видно, что у него хороший настрой, он усердно работает, и это только начало его карьеры», – приводит слова Уэббера Crash.net со ссылкой на Channel 4.

Материалы по теме
Даннер высказался о слабых местах Пиастри после Гран-при Бразилии

Пиастри проехал по базе «Макларена» на чемпионском болиде Сенны:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android