«На ум приходит разве что Хэмилтон». Уэббер высказался о пути Пиастри в Ф-1

Менеджер гонщика «Макларена» Оскара Пиастри Марк Уэббер рассказал, как планирует помочь своему подопечному вернуть форму после непростого Гран-при Бразилии. В настоящий момент Пиастри уступает своему напарнику Ландо Норрису 24 очка в общем зачёте пилотов.

«Мы поможем ему прийти в форму. Не думаю, что у него проблемы с мотивацией. Последние гонки были тяжёлыми, но главное сейчас — проявить характер и найти мотивацию для возвращения. Это его третий сезон в Формуле-1, и ему нужно найти в себе силы, чтобы сражаться дальше.

Безусловно, для него это важное путешествие. Поразительно, что так рано в карьере он сражается за титул. Оказаться в этой ситуации в своём третьем сезоне в Формуле почти не имеет прецедентов — на ум приходит разве что Льюис. Поэтому важно понимать рамки того, как это может выглядеть, не создавая слишком большого давления. Когда я боролся за чемпионство, я уже был старым псом. Он же только начинает. Тут много нюансов. Но видно, что у него хороший настрой, он усердно работает, и это только начало его карьеры», – приводит слова Уэббера Crash.net со ссылкой на Channel 4.

Пиастри проехал по базе «Макларена» на чемпионском болиде Сенны: