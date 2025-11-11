Стала известна дата решения по иску Лауры Виллар против ФИА

Парижский суд вынесет решение по иску швейцарской гонщицы Лауры Виллар против Международной автомобильной федерации (ФИА) 3 декабря, сообщает издание Reuters.

Напомним, ранее Виллар, желавшая принять участие в выборах президента ФИА, подала в суд на организацию с целью оспорить действующие правила, согласно которым единственным кандидатом является действующий глава Мухаммед бен Сулайем.

Первые слушания по делу состоялись 10 ноября, на них и была определена дата вынесения окончательного решения.

Выборы президента ФИА состоятся 12 декабря в Ташкенте (Узбекистан).