Завершился 1-й этап Чемпионата по дрифту Systême Electric Drift Challenge сезона-2025/2025

В Усть-Лабинске Краснодарского завершился первый этап Чемпионата по дрифту Systême Electric Drift Challenge (SDC). Более 70 пилотов из 31 города России подали заявки на участие в Чемпионате. Старт седьмого сезона сразу стал знаковым: количество уникальных спортсменов – участников SDC превысило 300 человек.

Фото: Пресс-служба Systême Electric Drift Challenge

В преддверии первого этапа на СТК «Пилот» было обновлено покрытие трассы, расширена зона старта и постановки, что увеличило скорость разгона перед постановкой до 105-110 км/ч. Впервые на SDC спортсмены боролись за призовые – 600 тысяч рублей.

Оценивали дрифтеров судья стиля Аркадий Цареградцев, судья траектории Степан Земцев и судья угла Никита Шиков, которые распределяли 100 максимальных баллов следующим образом: 70 – за траекторию, 20 – за стиль, 10 – за угол.

В субботу 8 ноября на трассу вышло 66 участников квалификации. Идеально справился с судейским заданием пилот Артём Шабанов (г. Москва) из команды «ЦМРБанк», получивший не только заслуженные аплодисменты зрителей и судей, но и заветную сотню в таблице баллов квалификации. Примечательно, что ввиду технических сложностей москвич выступал на заявленном автомобиле BMW E92 практически без тренировок.

Туман воскресного утра был развеян горячими прогревами участников парных заездов топ-32. В азартной борьбе людей и техники не обошлось без эвакуаций и ОМТ. Внезапные неполадки с одной из самых стильных машин Toyota Supra A90 опытного Григория Гусева (г. Находка) не позволили пилоту выиграть в борьбе за третье место. Несмотря на незакрытые технические вопросы в работе автомобиля, бронзовым призёром стал победитель квалификации Шабанов. В финале же встретились представитель команды «ЦМРБанк» Леонид Шнайдер (г. Красноярск) на BMW Е92, уступивший лидерство в квалификации Шабанову, и прогрессирующий от этапа к этапу Ваге Акопян (г. Краснодар) на BMW Е46 coupe. Усердные тренировки на «домашнем» СТК «Пилот» при наставничестве Дамира Идиятулина позволили Ваге взойти на вторую ступень пьедестала. Чемпионом первого этапа седьмого сезона Systême Electric Drift Challenge в итоге стал Шнайдер.

Фото: Пресс-служба Systême Electric Drift Challenge

Первый этап SDC собрал девять команд, лидерами среди которых стали:

1. ALL CASH (Шнайдер Леонид/Ахтямов Максим Гусев Григорий);

2. ЦМРБанк (Арефьев Руслан / Шабанов Артём / Воробьев Данил / Ищенко Ярослав (15лет);

3. SWS DRIFT TEAM (Голочалов Алексей/Литвин Иван/Кудинов Дмитрий/ Харитон Александр / Малащицкий Александр).

Ещё одним нововведением в SDC стала номинация «Лучшее инженерное решение», первый приз забрал Юферев Сергей (г. Киров) и его свежепостроенная BMW M2 G87 S58 MALENA.

Фото: Пресс-служба Systême Electric Drift Challenge

Трибуны собрали более 700 болельщиков, которые не только поддерживали спортсменов со зрительских мест, но и имели прекрасную возможность пообщаться с командами в парке сервиса, получить заветные автографы и селфи с кумирами во время парада пилотов. Более 2 млн. просмотров собрала онлайн-трансляция за оба дня заездов.

Следующий этап Systême Electric Drift Challenge состоится уже в следующие выходные 15 и 16 ноября на СТК «Пилот» в г. Усть-Лабинске. Третий и четвёртый этапы запланированы на март 2026 года.

