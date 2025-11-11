Скидки
Оруджев ответил, правильно ли «Ред Булл» позвал лидировавшего Ферстаппена на пит-стоп

,
Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал решение «Ред Булл» провести пит-стоп машины Макса Ферстаппена на Гран-при Бразилии в тот момент, когда голландец лидировал.

«Да, правильно. Ландо бы хватило темпа его проехать. А ехать на сильно изношенном комплекте всегда риск, даже если темп позволяет ехать долго. Это не оптимально, и сами команды не всегда знают, сколько можно выжать жизни по кругам из резины. В какой-то момент может быть резкое и сильное падение по «держаку», а можно и просто получить внезапный прокол. Я думаю, они сделали правильно и не стали рисковать», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».


