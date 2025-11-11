Оруджев оценил аварию Пиастри, Антонелли и Леклера на рестарте Гран-при Бразилии

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал аварию с участием Оскара Пиастри, Андреа Кими Антонелли и Шарля Леклера на рестарте гонки Гран-при Бразилии.

«Я бы сказал, гоночный инцидент. Прямо идеальный пример такого инцидента. Куда там Оскару надо было деться? Он и тормозил не на ушах позже всех. Просто так сложилось.

Конечно, Оскар был прав, когда полез. Это реальный шанс пройти двух в одном повороте, и уже гонка идёт с Ландо, а не с «Мерседесами», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

