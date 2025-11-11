Оруджев — про аварию Бортолето: вроде вина Стролла, а в стене ты

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о сходе пилота «Кик-Заубер» Габриэла Бортолето на Гран-при Бразилии.

Спортсмен сошёл с дистанции уже на первом круге после столкновения с гонщиком «Астон Мартин» Лэнсом Строллом, что стало второй его аварией за уикенд после жёсткого инцидента в спринте.

«В спринте Габриэл просто сделал резкое движение через влажный кусок асфальта. Логично, что такой манёвр может отправить в стену, что и произошло. Странно, что за двадцать кругов он не рассмотрел, где на прямой сухо, а где — мокро.

А в аварии в основной гонке, конечно, есть вина Стролла, который не оставил места. Но зачем рисковать и ехать в это крошечное место? Так что решения Бортолето я не понимаю. Чтобы что? Перекрестить? Так там потом длинный затяжной поворот в другую сторону — перекрестить не получается. Поребрика на входе нет, есть трава и стена. А риск, что человек не оставит тебе места, большой. Особенно если это Стролл. Так что вроде вина Стролла, а в стене ты. Не надо было себя загонять в эту позицию», – написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

