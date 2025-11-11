Скидки
Оруджев: с пиаром Антонелли скорее надо спросить, где эта скорость была прежде

Оруджев: с пиаром Антонелли скорее надо спросить, где эта скорость была прежде
Комментарии

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев оценил выступление гонщика «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на Гран-при Бразилии. 19-летний итальянский спортсмен в Сан-Паулу показал второй результат.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32:01.596
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+10.388
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+10.750

«Не знаю, откуда такой темп! Но с его пиаром перед сезоном надо скорее спросить: «А где эта скорость была прежде?» Думаю, вот такого от него и ждали. Я не думаю, что это продолжится, хотя посмотрим», – написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

В настоящий момент Антонелли занимает седьмое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 122 очка.

