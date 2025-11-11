Оруджев: с пиаром Антонелли скорее надо спросить, где эта скорость была прежде

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев оценил выступление гонщика «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на Гран-при Бразилии. 19-летний итальянский спортсмен в Сан-Паулу показал второй результат.

«Не знаю, откуда такой темп! Но с его пиаром перед сезоном надо скорее спросить: «А где эта скорость была прежде?» Думаю, вот такого от него и ждали. Я не думаю, что это продолжится, хотя посмотрим», – написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

В настоящий момент Антонелли занимает седьмое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 122 очка.

