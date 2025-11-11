Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Президент «Феррари» Элканн высказался о Вассёре после Гран-при Бразилии

Президент «Феррари» Элканн высказался о Вассёре после Гран-при Бразилии
Комментарии

Президент «Феррари» Джон Элканн поддержал руководителя команды Фредерика Вассёра после Гран-при Бразилии. Напомним, на этапе в Сан-Паулу сошли оба гонщика «Скудерии» – Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32:01.596
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+10.388
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+10.750

«Он полностью сосредоточен на своей работе — помочь команде вновь оказаться на вершине», – приводит слова Элканна Corriere della Sera.

В настоящий момент «Феррари» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов. На счету итальянской команды 362 очка. Трофей досрочно завоевал «Макларен».

Ранее Элканн высказал недовольство результатами команды после Гран-при Бразилии.

Материалы по теме
Элканн — о пилотах «Феррари»: нужно меньше говорить и больше работать

Старший брат Шарля Леклера сел за руль болида «Феррари»:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android