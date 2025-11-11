Президент «Феррари» Элканн высказался о Вассёре после Гран-при Бразилии

Президент «Феррари» Джон Элканн поддержал руководителя команды Фредерика Вассёра после Гран-при Бразилии. Напомним, на этапе в Сан-Паулу сошли оба гонщика «Скудерии» – Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон.

«Он полностью сосредоточен на своей работе — помочь команде вновь оказаться на вершине», – приводит слова Элканна Corriere della Sera.

В настоящий момент «Феррари» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов. На счету итальянской команды 362 очка. Трофей досрочно завоевал «Макларен».

Ранее Элканн высказал недовольство результатами команды после Гран-при Бразилии.

