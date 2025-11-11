Президент «Феррари» Элканн высказался о Вассёре после Гран-при Бразилии
Президент «Феррари» Джон Элканн поддержал руководителя команды Фредерика Вассёра после Гран-при Бразилии. Напомним, на этапе в Сан-Паулу сошли оба гонщика «Скудерии» – Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон.
Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32:01.596
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+10.388
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+10.750
«Он полностью сосредоточен на своей работе — помочь команде вновь оказаться на вершине», – приводит слова Элканна Corriere della Sera.
В настоящий момент «Феррари» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов. На счету итальянской команды 362 очка. Трофей досрочно завоевал «Макларен».
Ранее Элканн высказал недовольство результатами команды после Гран-при Бразилии.
Старший брат Шарля Леклера сел за руль болида «Феррари»:
