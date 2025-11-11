Глава ФИА встретился с Эммануэлем Макроном

Глава Международной автомобильной федерации (ФИА) Мухамед бен Сулайем встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Об этом сообщила пресс-служба организации.

На встрече были обсуждены вопросы автоспорта, безопасности на дорогах, организации городского движения и защиты детей в интернете.

Фото: FIA

«Сегодняшняя встреча подчёркивает глубокую историческую связь между Францией и ФИА, связь, восходящую к основанию нашей организации в Париже более века назад. Вместе мы стремимся к повышению уровня безопасности на дорогах и доступной мобильности для всех, а также к инновациям в автоспорте, приносящим пользу по всему миру. Франция всегда была в центре автомобильного прогресса, и для нас большая часть сотрудничать с президентом Макроном ради продолжения наследия», — приводит слова бен Сулайема пресс-служба ФИА.