Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Российский маршал Формулы-1 рассказала, как Комацу отреагировал на подаренную матрёшку

Российский маршал Формулы-1 рассказала, как Комацу отреагировал на подаренную матрёшку
Комментарии

Российский маршал Формулы-1 Анастасия Ивановская во время подкаста с Алексеем Поповым на канале First&Red в YouTube вспомнила об обмене любезностями с руководителем «Хааса» Аяо Комацу во время Гран-при Венгрии. Ранее на предыдущем этапе в Бельгии глава американской команды угостил маршалов сэндвичами.

Попов. Недавно была история, когда долгий дождь, когда вам там чуть ли не Аяо Комацу сэндвичи раздавал или что-то в этом роде.

Ивановская. Да-да-да. Кстати, эта история получила небольшое продолжение. Мы в Венгрии уже, то есть через неделю был этап в Венгрии, и мы, по-моему, после квалификации, подошли к Аяо Комацу и поблагодарили его за то, что он так о нас позаботился. Подарили ему маленькую матрёшку, и он был действительно очень рад. И нам было приятно, и, видимо, ему. Мы всё время возим с собой запас матрёшек, чтобы в каких-то случаях могли подойти.

Материалы по теме
«Все по-настоящему замотивированы». Комацу поделился ожиданиями перед Гран-при Бразилии

Рё Хиракава разбил болид «Хааса» на тестах в Зандворте:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android