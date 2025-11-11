Скидки
Критика президента «Феррари» Элканна была адресована персонально Хэмилтону — CdS

Критика президента «Феррари» Джона Элканна была направлена в адрес семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

Напомним, ранее Элканн заявил, что некоторым пилотам стоило бы «поменьше говорить».

«Некоторые комментарии Шарля могли быть раздражающими, например, критика Антонелли за контакт или другие радиопереговоры. Но президентское послание было адресовано именно Льюису. Медовый месяц уже закончился; теперь это похоже на хронику давних отношений с ним. Семикратный чемпион мира, которого так желал Элканн, был встречен в Маранелло как король.

Но сейчас генеральный директор разочарован его выступлением и определённым отношением. Никогда не поднимавшийся на подиум Хэмилтон часто высказывает свои критические замечания. От внутренних досье до критики ФИА за штрафы. В Бразилии он резко обрушился на стюардов, назвав их «шуткой», и был оштрафован на пять секунд за столкновение с Колапинто. Это те скандалы, которых «Феррари» тщательно избегает», — написал в своей колонке на Corriere della Sera журналист Даниэле Спарши.

