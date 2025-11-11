«Полный трэш для «Феррари». Михаил Алёшин — о Гран-при Бразилии

Знаменитый российский гонщик, экс-пилот IndyCar Михаил Алёшин поделился мнением о Гран-при Бразилии.

«Норрис победил в чемпионском стиле: спокойно и без суеты. Посмотрим, что будет дальше. Хорошая гонка для Антонелли и «Мерседесов» в целом.

Макс — просто машина. И особенно на фоне Цуноды то, что творит Макс, это реально сильно. Пиастри проштрафился, что не помогло с результатом. Но тут уж сам виноват.

Крутой результат для Бермана. Хорошая гонка для «Гоночных быков». И, конечно, для Халка.

Полный трэш для «Феррари». Леклер ничего не мог сделать в своём инциденте, а вот Льюис совершил достаточно банальную ошибку.

В плане борьбы за победу гонка, понятно, что никакая, но вот позади было очень интересно. 7 из 10», — написал Михаил Алёшин в своём телеграм-канале.