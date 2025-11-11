Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Полный трэш для «Феррари». Михаил Алёшин — о Гран-при Бразилии

«Полный трэш для «Феррари». Михаил Алёшин — о Гран-при Бразилии
Аудио-версия:
Комментарии

Знаменитый российский гонщик, экс-пилот IndyCar Михаил Алёшин поделился мнением о Гран-при Бразилии.

«Норрис победил в чемпионском стиле: спокойно и без суеты. Посмотрим, что будет дальше. Хорошая гонка для Антонелли и «Мерседесов» в целом.

Макс — просто машина. И особенно на фоне Цуноды то, что творит Макс, это реально сильно. Пиастри проштрафился, что не помогло с результатом. Но тут уж сам виноват.

Крутой результат для Бермана. Хорошая гонка для «Гоночных быков». И, конечно, для Халка.

Полный трэш для «Феррари». Леклер ничего не мог сделать в своём инциденте, а вот Льюис совершил достаточно банальную ошибку.

В плане борьбы за победу гонка, понятно, что никакая, но вот позади было очень интересно. 7 из 10», — написал Михаил Алёшин в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Худший провал Хэмилтона в «Феррари» и новое разочарование Пиастри. Оценки за ГП Бразилии
Худший провал Хэмилтона в «Феррари» и новое разочарование Пиастри. Оценки за ГП Бразилии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android