«В атмосфере повисло гнетущее ощущение». Российский маршал — о дне гибели Антуана Юбера

Российский маршал Формулы-1 Анастасия Ивановская во время подкаста с Алексеем Поповым на канале First&Red в YouTube вспомнила о ситуации в Бельгии в 2019 году, когда погиб гонщик Формулы-2 Антуан Юбер.

«Но в Спа были и грустные моменты в последние годы, когда гибли ребята. Я как раз хотел сказать, ведь вы работаете, ну, хорошо, вы не на трассе, да, с Пашей, а только на пит-лейне, а то, что не надо убирать обломки машины в случае чего, но вы всё равно видите этого гонщика, вот вы знаете, что он встанет там, непосредственно тебя там на свою стартовую позицию, и вот он уходит на прогревочный круг, нет вот этого ощущения, блин, а вот не не дай бог с ним сейчас что-то случится?» — спросил Алексей Попов.

«Ну, я просто помню, как это было, когда разбился Юбер. Это было такое очень гнетущее ощущение. На самом деле мы только-только, по сути, отправили же их на старт. И вот мы стоим в Спа, вот эти пульты, на которых мы нажимаем, они находятся с другой стороны, не со стороны фит-лейна, а со стороны трибуны. Соответственно, мы какое-то время ещё ждём несколько кругов до красного… Если, не дай бог, там случится красный флаг, потому что надо будет перезапускать процедуру заново.

И вот он уходит на старт, мы слышим вздох трибун, и я слышу, как с поста доносится такой крик: «О Руж, красный флаг». Командует шеф поста вывешивать красный флаг. Мне кажется, я этот крик на всю жизнь запомню, потому что сразу в атмосфере повисло такое гнетущее ощущение, ты сразу понимаешь, что произошло прям очень-очень что-то нехорошее.

То есть мы прям сразу поняли, что что-то серьёзное на трассе. Вот. И, в общем, да, было сложно это как будто не понять. Поэтому я хорошо помню этот день, я помню, как мы на следующий день, ну, на следующее утро стартовала же гонка. И я помню, с каким вообще ощущением мы это всё проходили, было так сложно.

Действительно, один из моих знакомых маршалов как раз стоял на Юбере, это был его пилот, и он, конечно, очень переживал. Он говорит, ну как же так, я же, собственно, его в гонку запустил. Поэтому, конечно, лишние переживания, они присутствуют. Мы знаем, что люди рискуют», — сказала Ивановская.