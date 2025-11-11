Объявлены дата и место презентаций машин «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» на сезон-2026

Команда Формулы-1 «Ред Булл» объявила в социальных сетях дату и место презентации машин основной команды и коллектива «Рейсинг Буллз» на сезон-2026 Формулы-1.

Новые болиды будут представлен 15 января 2026 года в Детройте (штат Мичиган, США). В рамках общего мероприятия будут показаны болиды обеих команд.

Напомним, первые тесты в 2026 году состоятся в Барселоне с 26 по 30 января. Эти тесты пройдут в закрытом формате. Всего перед стартом нового сезона команды проведут три трёхдневные тестовые сессии — вторые тесты состоятся в Бахрейне с 11 по 13 февраля. Третьи, заключительные, пройдут там же с 18 по 20 февраля.