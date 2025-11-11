Вольф может продать часть акций «Мерседеса», команда оценивается в $ 6 млрд — Sportico

Руководитель и генеральный директор команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф близок к продаже части своей доли в немецкой команде. Об этом сообщает Sportico.

Вольф владеет 33% акций команды, и если часть этой доли будет продана за ожидаемую инсайдерами цену, то общая стоимость команды составит примерно $ 6 млрд.

Если сделка будет завершена, то это станет рекордом для Формулы-1, превысив предыдущий рекорд, установленный в октябре командой «Макларен» — тогда с учётом продажи доли команды её стоимость оценили в $ 4,9 млрд.

Имя покупателя не называется, как и то, о каком проценте акций идёт речь.

При этом в случае продажи акций Вольфф сохранит за собой должность исполнительного директора и руководителя команды «Мерседес».