Сеть бургерных пересмотрела акцию, посвящённую Пиастри, после его серии гонок без подиумов

Австралийская сеть бургерных Grill’d пересмотрела акцию, посвящённую пилоту «Макларена» Оскару Пиастри, после его серии гонок без подиумов. Об этом информирует GPBlog.
Бургер «Oscar Piastri 81 Burger» вернулся в меню Grill’d в сентябре — вскоре после победы Пиастри на Гран-при Нидерландов, когда он опережал напарника Ландо Норриса в личном зачёте на 34 очка. Тогда сеть запустила акцию: «Бесплатный бургер по понедельникам после каждого подиума Оскара Пиастри».
Однако с тех пор гонщик больше не поднимался на подиум — последний раз это произошло в Монце. На фоне неудач Grill’d пересмотрела условия: теперь бонус-бургер можно получить не за подиум, а просто после участия Пиастри в гонке.
Сообщается, что обновлённая версия промо продолжит действовать до конца нынешнего сезона Формулы-1. Она доступна участникам программы лояльности.
В Сети некоторые пользователи пошутили, что сеть «вскоре изменит правила ещё раз — и будет выдавать бургер после каждого прогревочного круга».