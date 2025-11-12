Скидки
Дженсон Баттон ответил президенту «Феррари», раскритиковавшему Хэмилтона и Леклера

Комментарии

Чемпион мира британец Дженсон Баттон отреагировал на слова президента «Феррари» Джона Элканна, раскритиковавшего пилотов команды, британца Льюиса Хэмилтона и монегаска Шарля Леклера.

Напомним, ранее Элканн заявил, что некоторым пилотам стоило бы «поменьше говорить».

«Возможно, Джону стоит подать пример», — написал Баттон в социальных сетях.

Напомним, за три этапа до окончания сезона «Феррари» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон занимает шестое место в личном зачёте пилотов, Шарль Леклер – пятый.

