Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Феррари» прояснили жёсткие комментарии президента команды Джона Элканна

В «Феррари» прояснили жёсткие комментарии президента команды Джона Элканна
Комментарии

Представитель «Феррари» прояснил недавние публичные комментарии президента команды Джона Элканна, подчеркнув, что они носили «конструктивный» характер и были призваны мотивировать коллектив. Об этом информирует ESPN.

Ранее Элканн высказал недовольство результатами команды после Гран-при Бразилии, где сошли оба пилота «Скудерии» Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон. «Бразилия стала огромным разочарованием. С одной стороны, наши механики отработали отлично. …> Но вот всё остальное не на уровне. Очень важно, чтобы наши пилоты концентрировались на пилотаже и меньше говорили», – говорил ранее Элканн.

Материалы по теме
Критика президента «Феррари» Элканна была адресована персонально Хэмилтону — CdS

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android