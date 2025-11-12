В «Феррари» прояснили жёсткие комментарии президента команды Джона Элканна

Представитель «Феррари» прояснил недавние публичные комментарии президента команды Джона Элканна, подчеркнув, что они носили «конструктивный» характер и были призваны мотивировать коллектив. Об этом информирует ESPN.

Ранее Элканн высказал недовольство результатами команды после Гран-при Бразилии, где сошли оба пилота «Скудерии» Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон. «Бразилия стала огромным разочарованием. С одной стороны, наши механики отработали отлично. …> Но вот всё остальное не на уровне. Очень важно, чтобы наши пилоты концентрировались на пилотаже и меньше говорили», – говорил ранее Элканн.

