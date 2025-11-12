Четырёхкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель высказался о возможности возвращения в Формулу-1.

«Я читал, что об этом было много разговоров, я немного пообщался с Хельмутом [Марко], но это ни к чему не привело.

Сейчас я вполне доволен своей жизнью. Я люблю Формулу-1. Поначалу я не был уверен, хочу ли смотреть её, ведь мне нужно было дистанцироваться. Но я смотрю гонки, слежу, и мне это нравится, потому что я люблю этот спорт», — приводит слова Феттеля Sky Sports.

Ранее Феттель представил в Бразилии необычный экопроект с рисунками деревьев.

