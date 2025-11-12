Стало известно, учитывались ли затраты на новый мотор «Ред Булл» в лимите бюджета — GPblog

Расходы на дополнительный двигатель «Ред Булл» для машины нидерландского пилота Макса Ферстаппена перед стартом гонки Гран-при Бразилии были учтены в рамках лимита бюджета Формулы 1. Об этом информирует GPblog.

Ранее руководитель «Макларена» Андреа Стелла задавался вопросом, будет ли включена новая силовая установка в расчёт лимита. По данным портала, «Ред Булл» использовал резервный фонд для финансирования замены мотора.

Напомним, на Гран-при Бразилии Ферстаппен показал третий результат. Победителем стал гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Вторым был Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса».

