«Если уж на то пошло…» Пиастри прояснил нынешние отношения с Норрисом

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри поделился мнением о своём напарнике по команде Ландо Норрисе, отметив, что их отношения только улучшились, несмотря на борьбу за чемпионство.

«Всё либо так же, либо, честно говоря, даже лучше, чем раньше. Если уж на то пошло, то, думаю, отношения стали лучше, потому что мы просто лучше узнали друг друга. Мы оба из тех, кто придерживается следующего подхода – то, что происходит на трассе, остаётся на трассе. Мы умеем оставлять всё позади. Это уже наш третий год как напарников, поэтому мы постепенно всё лучше узнаём друг друга. Думаю, наши отношения сейчас на самом хорошем уровне за всё время», — сказал Пиастри в подкасте F1: Beyond the Grid.

