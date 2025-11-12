Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о Юки Цуноде

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис поделился мнением о гонщике команды Юки Цуноде, отметив его личные и профессиональные качества.

«Он потрясающий человек. Самый искренний, дружелюбный, щедрый. Без сомнения, он мой друг. К примеру, пару недель назад он проехал 100 км, чтобы поужинать вместе с нами, хотя мы видимся почти каждый уикенд.

Он обладает впечатляющей скоростью, а в четвёртом сезоне показал значительный рост, когда конкуренты обычно выходят на стабильный уровень. Юки провёл впечатляющий сезон 2024 года с «Рейсинг Буллз», а старт 2025 года тоже получился потрясающим», — сказал Мекис на канале Oracle Red Bull Racing в YouTube.

Цунода тестирует чемпионский «Ред Булл» в Сильверстоуне: