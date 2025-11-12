Серхио Перес назвал цель «Кадиллака» в Формуле-1 на ближайшее будущее

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес выразил уверенность, что сможет вновь подняться на подиум с новой командой. Гоночный коллектив из США присоединится к Формуле-1 в 2026 году.

«Да, я думаю, что смогу. Я действительно в это верю. Я был на подиуме с каждой командой, за исключением «Макларена». Думаю, мы начнём с конца пелотона, постепенно будем продвигаться вперёд. Но подиум будет целью на ближайшее будущее. Неважно, кто это сделает, главное, чтобы это был гонщик «Кадиллака», — приводит слова Переса Reuters.

Напомним, другим гонщиком «Кадиллака» будет финн Валттери Боттас.

