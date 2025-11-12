Скидки
Экс-менеджер Шумахера назвал черту, которая объединяет Михаэля и Макса Ферстаппена

Экс-менеджер Шумахера назвал черту, которая объединяет Михаэля и Макса Ферстаппена
Комментарии

Вилли Вебер сравнил семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Вебер был менеджером прославленного немецкого гонщика.

«Макс — пилот инстинкта: он действует интуитивно и почти всегда оказывается прав. Михаэль же подходил ко всему расчётливо, каждый манёвр был тщательно продуман. Но объединяет их одно — абсолютная самоотдача. Они не гоняются за славой или ради шоу. Они настоящие спортсмены, всё, чего они добиваются, служит интересам спорта», — приводит слова Вебера F1-Insider.

Ранее сообщалось, учитывались ли затраты на новый мотор «Ред Булл» для Ферстаппена на Гран-при Бразилии в лимите бюджета.

20 чемпионов, включая Шумахера, подписали шлем Стюарта:

Комментарии
