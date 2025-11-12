Скидки
Тото Вольф продаст 5% акций «Мерседеса», названа цена — Autoracer

Основатель и руководитель IT-компании CrowdStrike Джордж Курц выкупит часть доли Тото Вольфа в команде Формулы-1 «Мерседес». Об этом информирует Autoracer. Речь идёт примерно о 5% акций, которыми владеет австрийский менеджер через свою компанию Motorsports Investment Limited. Сделка оценивается в € 261 млн. Это предполагает, что стоимость команды «Мерседес» является рекордной для Формулы-1 — около $ 6 млрд.

Тото останется генеральным директором и руководителем «Мерседеса», а структура управления командой останется прежней — контроль всё так же будет распределён между концерном «Мерседес», Ineos и самим Вольфом. Отмечается, что сделка позволит австрийцу зафиксировать прибыль от своего первоначального вложения, не теряя влияния на команду.

