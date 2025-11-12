«Настоящий прорыв». Брандл — о выступлении Антонелли в Бразилии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне комментатор Мартин Брандл высказался о выступлении пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на Гран-при Бразилии.

«Антонелли великолепно провёл гоночный уикенд в Бразилии, для него это стало настоящим прорывом. Он смог подкрепить новым успехом своё хорошее выступление в Мексике двумя неделями ранее.

Два раза стартовав с первого ряда, в спринте он напрягал Ландо Норриса на протяжении всей гонки, финишировав вторым. А затем уже в основной гонке Андреа смог выжить в хаосе и великолепно сдержать Макса Ферстаппена, который в течение всей гонки ехал как сумасшедший, и снова Кими смог финишировать вторым. Макс перепробовал всё, что мог, но Кими не уступил», — приводит слова Брандла Sky Sports.