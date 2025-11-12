Скидки
На базу «Альпин», строившую моторы Ф-1, залезли неизвестные. Возможен промышленный шпионаж

Двое неизвестных проникли на территорию завода французской команды «Альпин» в Вири-Шатийон. Об этом сообщает Le Parisien.

Как информирует источник, злоумышленники разбили окно в вестибюле, чтобы попасть в здание, а затем направились к офису руководства. Затем, как сообщается, они взломали несколько дверей.

О краже при этом не сообщалось.

«Ничего не украли. Всё в порядке. В тот момент на месте не было сотрудников», — заявил один из источников.

В настоящее время ведётся расследование для установления личностей злоумышленников. Рассматривается версия промышленного шпионажа.

Напомним, со следующего года в Вири-Шатийон не будут производиться двигатели для команды «Альпин» — коллектив переходит на клиентские моторы «Мерседеса». Часть сотрудников французской команды, отвечавшая за моторный отдел, перешла в «Феррари».

