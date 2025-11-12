Скидки
Эксперт: не знаю, признает ли Элканн, что был слишком резок

Эксперт и репортёр Тед Кравиц высказался о словах президента «Феррари» Джона Элканна.

«Не стоит забывать, что именно Шарль и Льюис зарабатывали очки и вывели «Феррари» на второе место в Кубке конструкторов. И не стоит забывать, что у болида есть фундаментальные проблемы, которые не помогло исправить обновление в Бельгии. Это касается планки и невозможности гоняться с низким дорожным просветом. Пилоты набирают очки, а Элканн их публично выделяет. Но пилоты способны держать удар. Льюис уже опубликовал сообщение в социальных сетях. Заметили ли вы, что Шарль Леклер тоже это сделал?

Они смогли выступить одним фронтом и сказать, что они думают о благе команды. В этом и есть позиция пилотов. Элканн может говорить, что он захочет на правах президента, но утверждать, что пилотам нужно меньше думать о себе и больше о команде — не дело. Пилоты и так думают о команде. Признает ли Джон, что он был слишком резок? Не знаю. А что должен говорить Льюис? Что должен говорить Шарль? Что их всё устраивает? Никто на это не купится», — приводит слова Кравица F1i.

Разборки в «Феррари»: Хэмилтон назвал происходящее кошмаром — президент жёстко его осадил
