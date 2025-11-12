«Привык быть в такой ситуации». Хаджар — об отсутствии контракта на сезон-2026

Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар высказался об отсутствии контракта на следующий сезон.

«Я привык быть в подобной ситуации. За свою карьеру ни разу не подписывал контракт на следующий год до окончания сезона. Поэтому привык работать до самого конца и выкладываться до последнего круга финальной гонки. Для меня нет ничего нового, в «Ред Булл» так работали всегда.

Какой момент сезона был самым тяжёлым? Всё просто. Думаю, очевидно, первая гонка сезона, которая обернулась настоящей катастрофой. Так что был рад, что после ужасного начала сумел выдать серию из гонок с набранными очками», — приводит слова Хаджара RacingNews365.