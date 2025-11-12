Скидки
Монтойя: Ферстаппен выбыл из борьбы за титул, но останется народным чемпионом

Аудио-версия:
Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя высказался о противостоянии за титул в сезоне-2025.

«Я бы не стал пока исключать Ландо Норриса из титульной гонки. Но Макс Ферстаппен из борьбы за титул уже выбыл. Он слишком сильно отстаёт по очкам, поверить в сходы пилотов «Макларена» очень сложно. Однако Макс останется народным чемпионом в глазах болельщиков. Он тот, кто не даст другим переступить через себя, поэтому болельщики в основном ассоциируют себя именно с ним. Но в Абу-Даби мы получим нового чемпиона мира.

Макс хорош в обгонах, в этом его сильнейшее качество. Но нравится вам это или нет, Макс Ферстаппен его побеждает. Макс провёл хорошую, отличную гонку в Бразилии, только проиграл. При этом нельзя всё списывать только на то, что у «Макларена» сейчас лучшая машина, потому что когда побеждал Макс, у него тоже был лучший болид», — приводит слова Монтойи FormulaPassion.

