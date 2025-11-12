Албон: я должен был заработать очки в Бразилии

Пилот «Уильямса» Алекс Албон высказался о Гран-при Бразилии, где он финишировал на 11-й позиции.

«Думаю, я должен был заработать очки в Бразилии. Нужно посмотреть на стратегию, но я был в хорошем положении, затем слишком долго оставался на трассе на первом отрезке, это испортило заключительную часть гонки. Был упущен хороший шанс на очки.

Возможно, трасса плохо подошла нашему болиду, но нужно понять почему. Мы в команде активно обсуждаем следующий сезон, однако также нужно разобраться, почему происходят такие уикенды, когда мы настолько медленные. Думаю, на бумаге в Бразилии у нас была самая медленная машина», — приводит слова Албона официальный сайт Формулы-1.