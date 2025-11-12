Скидки
Хельмут Марко назвал главную слабость болида «Ред Булл» в сезоне-2025

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о главных слабостях машины австрийской команды в нынешнем сезоне.

«На этапе в Бразилии мы экспериментировали с двумя версиями днища для болида, но в квалификации машина выпала из оптимального диапазона рабочих настроек, при которых шины работают хорошо. И мы не знаем точных причин, почему так происходило.

Думаю, эту область можно назвать главной слабостью нынешней машины «Ред Булл». У нас очень узкий диапазон рабочих настроек, даже небольшое изменение может сильно повлиять на поведение болида. И речь идёт об изменениях вроде корректировки высоты дорожного просвета на 0,5 мм или изменения температуры трассы буквально на пару градусов», — приводит слова Хельмута Марко SpeedWeek.

