Кравиц пессимистично оценил перспективы Цуноды получить место в «Рейсинг Буллз»

Репортёр Sky Sports Тед Кравиц высказался о составе «Рейсинг Буллз» в 2026 году.

«Мне кажется, мы приближаемся к тому, чтобы узнать, каким будет состав «Рейсинг Буллз» в следующем сезоне. И в этом составе не будет Юки Цуноды. Думаю, одно место останется за Лиамом Лоусоном, а второе, возможно, займёт Арвид Линдблад, шансы которого сейчас стали выше в сравнении с тем, что было месяц назад», — приводит слова Кравица Crash.

Ранее сообщалось, что Цунода может продолжить карьеру в «Астон Мартин» в качестве резервного пилота.

В настоящий момент Цунода занимает 17-е место в общем зачёте пилотов с 28 очками в активе. Его товарищ по команде Макс Ферстаппен располагается на третьей позиции (341).