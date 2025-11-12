Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Кравиц пессимистично оценил перспективы Цуноды получить место в «Рейсинг Буллз»

Кравиц пессимистично оценил перспективы Цуноды получить место в «Рейсинг Буллз»
Комментарии

Репортёр Sky Sports Тед Кравиц высказался о составе «Рейсинг Буллз» в 2026 году.

«Мне кажется, мы приближаемся к тому, чтобы узнать, каким будет состав «Рейсинг Буллз» в следующем сезоне. И в этом составе не будет Юки Цуноды. Думаю, одно место останется за Лиамом Лоусоном, а второе, возможно, займёт Арвид Линдблад, шансы которого сейчас стали выше в сравнении с тем, что было месяц назад», — приводит слова Кравица Crash.

Ранее сообщалось, что Цунода может продолжить карьеру в «Астон Мартин» в качестве резервного пилота.

В настоящий момент Цунода занимает 17-е место в общем зачёте пилотов с 28 очками в активе. Его товарищ по команде Макс Ферстаппен располагается на третьей позиции (341).

Материалы по теме
Цунода признался, что не участвует в разработке машины «Ред Булл» на 2026 год
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android