Ральф Шумахер: гонки Формулы-1 стали для Хэмилтона слишком быстрыми

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что «Феррари» нужно задуматься насчёт замены семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

«У «Феррари» есть в запасе молодой Оливер Берман, который творит невероятное в составе «Хааса». И стоить он в сравнении с Хэмилтоном будет намного меньше. Есть ощущение, что гонки Формулы-1 стали для Хэмилтона слишком быстрыми.

Думаю, Льюису нужно слишком много сил, чтобы проехать хороший круг в квалификации. Ему приходится больше выкладываться, чтобы пройти Леклера, из-за этого он начинает допускать ошибки. Хэмилтон не может нормально контролировать машину «Феррари», начинает ошибаться и теряет на этом время», — приводит слова Шумахера F1-Insider.