Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ральф Шумахер: гонки Формулы-1 стали для Хэмилтона слишком быстрыми

Ральф Шумахер: гонки Формулы-1 стали для Хэмилтона слишком быстрыми
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что «Феррари» нужно задуматься насчёт замены семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

«У «Феррари» есть в запасе молодой Оливер Берман, который творит невероятное в составе «Хааса». И стоить он в сравнении с Хэмилтоном будет намного меньше. Есть ощущение, что гонки Формулы-1 стали для Хэмилтона слишком быстрыми.

Думаю, Льюису нужно слишком много сил, чтобы проехать хороший круг в квалификации. Ему приходится больше выкладываться, чтобы пройти Леклера, из-за этого он начинает допускать ошибки. Хэмилтон не может нормально контролировать машину «Феррари», начинает ошибаться и теряет на этом время», — приводит слова Шумахера F1-Insider.

Материалы по теме
Разборки в «Феррари»: Хэмилтон назвал происходящее кошмаром — президент жёстко его осадил
Разборки в «Феррари»: Хэмилтон назвал происходящее кошмаром — президент жёстко его осадил
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android